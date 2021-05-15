Главное о коронавирусе на 15 мая: Татарстан получил новый препарат от COVID-19, в России третья волна

В Татарстане 21 случай заболевания британским штаммом COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 15 мая в республике зарегистрировано 20 978 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 17 971 человек, в том числе 48 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 480 человек.



Минздрав Татарстана получил 1000 упаковок инновационного лекарства для лечения среднетяжелых форм новой коронавирусной инфекции. Это отечественный препарат «Артлегиа» группы компаний «Р-Фарм».

Ситуация с коронавирусом в Татарстане остается стабильной. Увеличилась ли заболеваемость после майских праздников, станет понятно к концу месяца. Об этом сообщила замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировано еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли двое мужчин 1952 и 1974 годов рождения. По данным на 14 мая, в республике подтверждено 480 случаев смерти от COVID-19.



В Татарстане не планируют вводить перед туристическим сезоном новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Ограничения, действующие в этой эпидемиологической ситуации, адекватны, уверяет Любовь Авдонина.



На данный момент в республике выявили 21 случай британского штамма COVID-19. 20 случаев обнаружили в Казани, еще один — в Верхнеуслонском районе.

Фото: Ринат Назметдинов

Россиян предупредили о начале третьей волны COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 790 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 866 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 931 691 человека, а выздоровевших — до 4 547 500 человек. За сутки болезнь унесла жизни 364 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 115 480 человек.

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. С этого же дня на взаимной основе будет увеличено количество авиарейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.



Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна COVID-19. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — написал он в своем telegram-канале.

В России примерно одинаковая предельная закупочная стоимость зарегистрированных вакцин от COVID-19. Предельная цена одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора — 842 рубля, препарата «КовиВак», разработанного Центром имени Чумакова РАН, — 866 рублей, вакцины «Спутник V» — 866,81 рубля. Цену на однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» еще не утвердили.

Фото: Максим Платонов

99% сделавших прививку от COVID-19 не заболевают. Все вакцинированные чувствуют себя хорошо. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин.

В России небольшой подъем заболеваемости COVID-19 может быть обусловлен несоблюдением мер профилактики распространения вируса и плохой погодой, которая была во многих регионах страны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Бывший премьер Индии заявил, что COVID-19 имеет право на жизнь

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Такое опасение высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что вакцинация — это не стопроцентное спасение от COVID-19. Все привитые могут заболеть коронавирусом, однако в менее тяжелой форме. Решение о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19.

Фото: vademec.ru

Коронавирус имеет такое же право на существование, как и люди. Об этом заявил бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван. По его мнению, вирус мутирует, так как люди пытаются его убить.

В Японии по меньшей мере 1 231 человек находится в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом. В стране вновь побит антирекорд. Предыдущий зафиксировали 11 мая: тогда медики выявили 1 176 тяжелобольных пациентов.

Черногория планирует на следующей неделе открыть границы для туристов по примеру Греции. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич.

Масочный режим пока сохраняется в штаб-квартире ООН, несмотря на заявление президента США Джо Байдена о его отмене для полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Фото: minval.az

Чехия с 15 мая открывает въезд туристам, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса зарегистрированными в ЕС препаратами, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии. В свою очередь, эти государства откроются для привившихся жителей Чехии.

Власти Греции отменили въездную квоту в 4 тыс. россиян в неделю и разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ при наличии у них или свидетельства о вакцинации, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Для россиян также отменили семидневный карантин.

Татьяна Леухина