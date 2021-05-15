Минпромторг озвучил стоимость вакцин от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России примерно одинаковая предельная закупочная стоимость зарегистрированных вакцин от COVID-19. Об этом пишет «Российская газета».

Предельная цена одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора — 842 рубля.

Препарат «КовиВак», разработанный Центром имени Чумакова РАН, стоит 866 рублей.

Вакцина «Спутник V» — 866,81 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой, исходя из возможностей площадок, на которых их производят. Так, «Спутник V» выпускают семь производителей, «ЭпиВакКорону» — три, «КовиВак» — только создатели, Центр Чумакова.

Больше всего технических возможностей в России оказалось для производства облегченной вакцины «Спутник Лайт» — на восьми площадках. Однако этот препарат зарегистрирован совсем недавно и только начал выпускаться, в гражданском обороте он появится не ранее чем через месяц. Цену на однокомпонентную вакцину еще не утвердили, она обсуждается.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привились уже более 24 млн человек.



Татьяна Леухина