Собянин: 99 процентов сделавших прививку от коронавируса не болеют

Фото: скриншот (архив)

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эффективности вакцинации от COVID-19. По его словам, 99 процентов сделавших прививку не заражаются вирусом. Все вакцинированные чувствуют себя хорошо, добавил он.

Собянин обратил внимание, что у него после вакцинации все еще сохранен титр антител. О том, что он сделал прививку от коронавируса мэр столицы сообщил в сентябре прошлого года, пишет «Интерфакс».

В конце апреля Собянин рассказал, что в Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тыс. пенсионеров.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным, озвученным 12 мая премьер-министром России Михаилом Мишустиным, уже более 24 млн россиян прошли вакцинацию от COVID-19.

Татьяна Демина