Собянин: 99 процентов сделавших прививку от коронавируса не болеют
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эффективности вакцинации от COVID-19. По его словам, 99 процентов сделавших прививку не заражаются вирусом. Все вакцинированные чувствуют себя хорошо, добавил он.
Собянин обратил внимание, что у него после вакцинации все еще сохранен титр антител. О том, что он сделал прививку от коронавируса мэр столицы сообщил в сентябре прошлого года, пишет «Интерфакс».
В конце апреля Собянин рассказал, что в Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тыс. пенсионеров.
По данным, озвученным 12 мая премьер-министром России Михаилом Мишустиным, уже более 24 млн россиян прошли вакцинацию от COVID-19.
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