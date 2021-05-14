Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

С 25 мая россиянам станут доступны следующие авиарейсы:

Москва — Рейкьявик два раза в неделю;

Москва — Валлетта два раза в неделю;

Москва — Канкун три раза в неделю;

Москва — Лиссабон три раза в неделю;

Москва — Джидда три раза в неделю;

Грозный — Джидда один раз в неделю;

Махачкала — Джидда один раз в неделю.

Также с 25 мая на взаимной основе увеличат количество регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Владивосток — Сеул — три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул — по одному рейсу в неделю;

по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки — до семи рейсов в неделю;

Москва — Токио и Владивосток — Токио — до семи рейсов в неделю;

Возобновляет один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в скором времени могут открыть авиасообщение с другими странами. По ее словам, это «дело ближайшего будущего».

Накануне стало известно, что Греция разрешит въезд на территорию страны гражданам, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Страна с сегодняшнего дня открыла свои границы.



Татьяна Демина