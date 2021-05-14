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Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с пятью странами

21:47, 14.05.2021
Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с пятью странами
Фото: realnoevremya.ru

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

С 25 мая россиянам станут доступны следующие авиарейсы:

  • Москва — Рейкьявик два раза в неделю;
  • Москва — Валлетта два раза в неделю;
  • Москва — Канкун три раза в неделю;
  • Москва — Лиссабон три раза в неделю;
  • Москва — Джидда три раза в неделю;
  • Грозный — Джидда один раз в неделю;
  • Махачкала — Джидда один раз в неделю.

Также с 25 мая на взаимной основе увеличат количество регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

  • Владивосток — Сеул — три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул — по одному рейсу в неделю;
  • по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки — до семи рейсов в неделю;
  • Москва — Токио и Владивосток — Токио — до семи рейсов в неделю;
  • Возобновляет один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио.
Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в скором времени могут открыть авиасообщение с другими странами. По ее словам, это «дело ближайшего будущего».

Накануне стало известно, что Греция разрешит въезд на территорию страны гражданам, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Страна с сегодняшнего дня открыла свои границы.

Татьяна Демина
Общество
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