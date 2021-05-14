ВОЗ выразила опасения, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Такое опасение высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств — объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности, — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинация — не 100-процентное средство от распространения коронавируса. Все привитые могут заболеть COVID-19, однако в менее тяжелой форме. Решение о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19, передает «РИА Новости» слова гендиректора ВОЗ.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, от коронавируса умерли 3 344 737 человек в мире. Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина