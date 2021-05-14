В Татарстане зарегистрировали 21 случай британского штамма коронавируса

Фото: Илья Репин

На данный момент в Татарстане зарегистрировали 21 случай британского штамма коронавируса. Из них 20 случаев приходится на Казань, один — на Верхнеуслонский район, сообщила замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Других штаммов в Татарстане не выявлено.

Неделю назад сообщалось, что в Татарстане выявили 18 случаев заражения британским штаммом, то есть за семь дней число выросло на три.

Всего на сегодня зарегистрировано 92 завозных случая коронавируса, 54 — из-за рубежа. Основную долю занимает Турция — 39 случаев. Также есть восемь случаев завоза из Танзании, три — из ОАЭ, два — с Кубы, по одному случаю — с Мальдив и из Египта.