Новости общества

02:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировали 21 случай британского штамма коронавируса

14:12, 14.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 21 случай британского штамма коронавируса
Фото: Илья Репин

На данный момент в Татарстане зарегистрировали 21 случай британского штамма коронавируса. Из них 20 случаев приходится на Казань, один — на Верхнеуслонский район, сообщила замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Других штаммов в Татарстане не выявлено.

Неделю назад сообщалось, что в Татарстане выявили 18 случаев заражения британским штаммом, то есть за семь дней число выросло на три.

Всего на сегодня зарегистрировано 92 завозных случая коронавируса, 54 — из-за рубежа. Основную долю занимает Турция — 39 случаев. Также есть восемь случаев завоза из Танзании, три — из ОАЭ, два — с Кубы, по одному случаю — с Мальдив и из Египта.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также