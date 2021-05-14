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В Татарстане зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19

18:14, 14.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировано еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Умерли двое мужчин 1952 и 1974 годов рождения.

Минздрав региона сообщает, что причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 14 мая в Татарстане зарегистрировано 480 случаев смерти от COVID-19.

Ранее ВОЗ выразила опасения, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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