В Татарстане зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19
В Татарстане зарегистрировано еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Умерли двое мужчин 1952 и 1974 годов рождения.
Минздрав региона сообщает, что причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 14 мая в Татарстане зарегистрировано 480 случаев смерти от COVID-19.
Ранее ВОЗ выразила опасения, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей.
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