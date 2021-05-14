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В Татарстане получили 1000 упаковок инновационного лекарства для лечения COVID-19

19:28, 14.05.2021
В Татарстане получили 1000 упаковок инновационного лекарства для лечения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав Татарстана получил 1000 упаковок инновационного лекарства для лечения среднетяжелых форм новой коронавирусной инфекции. В республику доставили препарат «Артлегиа» группы компаний «Р-Фарм».

В Минздраве уверяют, что препарат в кратчайшие сроки будет использован для оказания медицинской помощи жителям Татарстана.

«Полученный от «Р-Фарма» лекарственный препарат, входящий во Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), станет важным подспорьем для реализации данной программы», — прокомментировал поступление министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков

Ранее эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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