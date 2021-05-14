Эпидемиолог назвала причины роста заболеваемости COVID-19 в России

В России небольшой подъем заболеваемости COVID-19 может быть обусловлен несоблюдением мер профилактики распространения вируса и плохой погодой, которая была во многих регионах страны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В последние дни наблюдается некоторое увеличение заболеваемости, но такие суточные колебания закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Пшеничной, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры. Вакцинация и жаркая погода должны помочь в снижении заболеваемости COVID-19, передает «РИА Новости».

За сутки в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 9 462 — это максимум с 20 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 4 922 901.



Татьяна Леухина