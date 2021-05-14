Эпидемиолог назвала причины роста заболеваемости COVID-19 в России
В России небольшой подъем заболеваемости COVID-19 может быть обусловлен несоблюдением мер профилактики распространения вируса и плохой погодой, которая была во многих регионах страны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В последние дни наблюдается некоторое увеличение заболеваемости, но такие суточные колебания закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса.
По словам Пшеничной, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры. Вакцинация и жаркая погода должны помочь в снижении заболеваемости COVID-19, передает «РИА Новости».
За сутки в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 9 462 — это максимум с 20 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 4 922 901.
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