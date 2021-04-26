Главное за выходные: эвакуация дома в Казани из-за бомбы, предложение упразднить потребительскую корзину
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 26 апреля:
- В Казани 24 апреля прошел городской субботник, в котором приняли участие более 60 тысяч человек, привлечено 150 единиц техники. Уборка проходила в 3 926 дворах, отремонтировали 247 контейнерных площадок, покрасили и отремонтировали 544 контейнера и 2 876 малых архитектурных форм. Еще в городе посадили 623 дерева и кустарника. На субботник вышел президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с ХК «Ак Барс».
- В Казани задержали подозреваемого в финансировании терроризма. Сегодня Советский райсуд отправил его под домашний арест. ФСБ считает, что 32-летний Ленар Назмиев связан с незаконным вооруженным формированием террористической организации «Джабхат-ан Нусра» в Сирии (деятельность организации в России запрещена) и минимум дважды переводил средства знакомому боевику и его супруге.
- Для Набережночелнинского института КФУ построят два новых общежития, чтобы решить проблему с нехваткой мест. Также в рамках проекта трансформации вуза в технический университет планируется возвести еще один учебный корпус. В новом здании института расположится кафедра направлений автоматизации и роботизации производства, здесь будут обучаться 1,1 тыс. студентов.
- В Казани в воскресенье эвакуировали жителей дома 32 по улице Адоратского после сообщения о том, что в подъезде нашли гранату. Позже выяснилось, что боеприпас был учебным.
- В Татарстане из 98 МУП 44 — убыточные, 25 — закредитованные. Наиболее убыточными являются МУП в Казани, Набережных Челнах, в Альметьевском, Бавлинском и Верхнеуслонском муниципальных районах. Муниципальные образования с наибольшим количеством закредитованных МУП — в Набережных Челнах, в Менделеевском и Камско-Устьинском муниципальных районах, рассказал первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.
- В субботу в официальном письменном заявлении президент США Джо Байден признал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века «геноцидом». Такой риторики до сих пор не звучало ни от одного американского президента.
- Глава Секретной разведывательной службы (MI6) Великобритании Ричард Мур назвал Россию «объективно ниспадающей державой в экономическом и демографическом плане».
- Министерство труда и социальной защиты России предложило упразднить потребительскую корзину и исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Он зависел от изменения стоимости потребительской корзины.
- На морском дне возле острова Бали были обнаружены обломки подводной лодки, которая пропала в Балийском море с 53 моряками на борту. Они все погибли.
- В Индии начали сжигать трупы умерших от коронавируса людей прямо на улице из-за нехватки мест. В больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало рекордный за минувшие сутки 349 691 случай COVID-19. Общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло почти 17 млн человек.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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