Глава британской разведки считает Россию «ослабевающей державой»

Глава Секретной разведывательной службы (MI6) Великобритании Ричард Мур считает Россию «объективно ниспадающей державой в экономическом и демографическом плане». Такое мнение он выразил в интервью газете The Sunday Times.

«Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период», — подчеркнул он.



Фото: wikipedia.org

Мур прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной. Он заявил, что Британия и США предупредили президента России Владимира Путина о последствиях вторжения на Украину.



Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх ранее оценил результаты санкции, которые ввели Штаты против России. Пока что, по его мнению, они «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация Байдена.

Татьяна Леухина