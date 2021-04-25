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Глава британской разведки считает Россию «ослабевающей державой»

09:24, 25.04.2021 1
Глава британской разведки считает Россию «ослабевающей державой»
Фото: pixabay.com

Глава Секретной разведывательной службы (MI6) Великобритании Ричард Мур считает Россию «объективно ниспадающей державой в экономическом и демографическом плане». Такое мнение он выразил в интервью газете The Sunday Times.

«Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период», — подчеркнул он.

Фото: wikipedia.org

Мур прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной. Он заявил, что Британия и США предупредили президента России Владимира Путина о последствиях вторжения на Украину.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх ранее оценил результаты санкции, которые ввели Штаты против России. Пока что, по его мнению, они «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация Байдена.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Насчет демографического положения в России он прав. Рождаемость неуклонно сокращается, а смертность увеличивается. Даже наши преданные руководству страной, социологи говорят, что народ стал меньше покупать продуктов, т.к. у него нет денег. Покупают, в основном, разный эрзац и суррогат, т.к. они дешевые. От этого здоровье нации никак не улучшится.
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