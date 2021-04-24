В общегородском субботнике приняли участие более 60 тысяч жителей Казани

В субботнике в Казани 24 апреля приняли участие уже более 60 тысяч человек, привлечено 150 единиц техники, сообщает мэрия Казани.



Жители проводили уборку во всех районах города, каждый выбирал наиболее комфортную для себя зону — во дворе, в парке или сквере. Инвентарь горожанам выдавали на месте.

На уборку вышли сотрудники 1 900 предприятий и компаний Казани. Уборка проходила в 3 926 дворах, отремонтировали 247 контейнерных площадок, покрасили и отремонтировали 544 контейнера и 2 876 малых архитектурных форм. Еще в городе посадили 623 дерева и кустарника.

Всего на полигоны вывезли 9,4 тыс. куб. м мусора, а если считать с начала двухмесячника по санитарной очистке — 290 тыс. куб. метров.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани 24 и 25 апреля пройдут городские субботники.

Маргарита Головатенко