Минниханов принял участие в субботнике вместе с хоккеистами «Ак Барса»

В этом году республиканский субботник прошел в лесопарке «Ноксинский лес». В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, а также представители ХК «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов, Рафик Якубов, Кирилл Петров и Александр Бурмистров.

«Огромные всем слова благодарности. Мы любим нашу республику, наш город Казань, с нами на связи и другие города республики, и после зимы надо привести территории в порядок», — цитирует слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Также хоккеисты вместе с лидером республики приняли участие в посадке деревьев.

фото: vk.com/hcakbars

Кроме того, в рамках субботника прошел квест «Чистые игры» и состоялось подведение итогов инстаграм-конкурса #эковесна2021.

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани 24 и 25 апреля пройдут городские субботники — принять участие могут все желающие.



Алексей Нечаев