На улицах Индии сжигают трупы умерших от COVID-19

В Индии сжигают трупы умерших от коронавируса людей прямо на улице из-за нехватки мест, рассказал The Guardian работник уличного крематория.

Также, по данным Reuters, в больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 349 691 случай COVID-19. Общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло почти 17 млн человек.

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Алексей Нечаев