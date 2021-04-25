В России предложили упразднить потребительскую корзину
Министерство труда и социальной защиты России предложило упразднить потребительскую корзину. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Также ведомство предлагает исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума — ранее он зависел от изменения стоимости потребительской корзины.
С 1 января 2021 года в России ввели новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда — они считаются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ составил 42% от медианной зарплаты — 12 792 рубля. Прожиточный минимум в России с начала следующего года составил 11 653 рубля (+3,7%).Общество
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