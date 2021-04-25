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В России предложили упразднить потребительскую корзину

10:06, 25.04.2021 3
В России предложили упразднить потребительскую корзину
Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты России предложило упразднить потребительскую корзину. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Также ведомство предлагает исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума — ранее он зависел от изменения стоимости потребительской корзины.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 января 2021 года в России ввели новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда — они считаются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ составил 42% от медианной зарплаты — 12 792 рубля. Прожиточный минимум в России с начала следующего года составил 11 653 рубля (+3,7%).

Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Чтобы никто не знал, насколько мы обеднели?
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  • Анонимно 25 апр
    да вообще давно пора уже ввести один налог на жизнь, заплатил живи нет в расход
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  • Анонимно 25 апр
    Как то цинично смотрится - именно соцзащита предлагает какие то мутные способы вместо простых и привычных.
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