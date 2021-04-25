В Индонезии нашли пропавшую подлодку — все моряки погибли

На морском дне возле острова Бали были обнаружены обломки подводной лодки, которая пропала в Балийском море с 53 моряками на борту. ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа» сообщает, что все члены экипажа погибли.

Подлодку нашли на глубине 850 м. Субмарина пропала во время учебных маневров в Балийском море. Она не вышла на связь в среду утром. В штабе ВМС Индонезии заявляли, что к утру субботы на подлодке кислород должен закончиться.

К поискам подключили шесть военных кораблей, вертолет и 400 человек личного состава. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия и ряд других стран предлагали Индонезии помощь с поисками подлодки.



Алексей Нечаев