Новости общества

18:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Индонезии нашли пропавшую подлодку — все моряки погибли

14:31, 25.04.2021
В Индонезии нашли пропавшую подлодку — все моряки погибли
Фото: pxhere.com

На морском дне возле острова Бали были обнаружены обломки подводной лодки, которая пропала в Балийском море с 53 моряками на борту. ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа» сообщает, что все члены экипажа погибли.

Подлодку нашли на глубине 850 м. Субмарина пропала во время учебных маневров в Балийском море. Она не вышла на связь в среду утром. В штабе ВМС Индонезии заявляли, что к утру субботы на подлодке кислород должен закончиться.

К поискам подключили шесть военных кораблей, вертолет и 400 человек личного состава. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия и ряд других стран предлагали Индонезии помощь с поисками подлодки.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем