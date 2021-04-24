ФСБ задержала казанца за финансовые переводы террористам

Накануне в Казани на улице Гаврилова задержали подозреваемого в финансировании терроризма. Сегодня Советский райсуд Казани отправил его под домашний арест.

По данным источников «Реального времени», в ФСБ считают — 32-летний Ленар Назмиев связан с незаконным вооруженным формированием террористической организации «Джабхат-ан Нусра» в Сирии (деятельность организации в России запрещена) и минимум дважды переводил средства знакомому боевику и его супруге.



По предварительным данным, общая сумма переводов составила 15,5 тысячи рублей, причем сделаны они были еще в 2014 году.

По версии силовиков, Назмиев исповедует радикальный ислам. Операцию по его задержанию проводили сотрудники ФСБ при участии коллег из МВД.