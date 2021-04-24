В Татарстане из 98 МУП 44 являются убыточными

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев доложил о текущем состоянии государственных и муниципальных унитарных предприятий на совещании в Доме правительства РТ.

«Из 98 МУП 44 являются убыточными, 25 — закредитованными. Наиболее убыточными являются МУП в Казани, Набережных Челнах, в Альметьевском, Бавлинском и Верхнеуслонском муниципальных районах. Муниципальные образования с наибольшим количеством закредитованных МУП — в Набережных Челнах, в Менделеевском и Камско-Устьинском муниципальных районах», — сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Также Галиев отметил, что из 136 МУП действуют только 98 и 10 ГУП из 12 осуществляют свою деятельность.

Ранее выяснилось, что в Татарстане не используются более 1200 объектов недвижимости, которые находятся в муниципальной и республиканской собственности. Всего не используется порядка 237 объектов, которые находятся в республиканской собственности и по площади составляют 99 тыс. кв. м. Также 971 объект площадью 300 тыс. кв. м находится в муниципальный собственности.



Алексей Нечаев