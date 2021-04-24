Джо Байден официально признал геноцид армян

Сегодня в официальном письменном заявлении президент США Джо Байден признал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века «геноцидом». Такой риторики до сих пор не звучало ни от одного американского президента.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», — говорится в заявлении. Термин «геноцид» употреблен в тексте заявления дважды.

Напомним, вчера прозвучали новости о том, что Байден предупредил турецкого президента Эрдогана о том, что намерен выступить с заявлением о признании событий более чем вековой давности геноцидом.

В конце XIX — начале XX веков в Османской империи методично уничтожались армяне. Только в 1915 году, по данным некоторых историков, на исторической родине армянского народа — в Западной Армении — были убиты более полутора миллионов человек. На тот момент это была ровно половина всех армян в мире. В живых остались только те представители этого народа, которые жили в России и в других странах мира. Факт геноцида признали 23 государства (в том числе Россия) и Европарламент.

Турция и Азербайджан не признают этого термина. Анкара настаивает на том, что его применять нельзя — по заявлениям турецкой стороны, жертвами событий 1915 года были и армяне, и турки. Для армян принципиально важно, чтобы в отношении той резни применялся именно термин «геноцид».

Сегодня, 24 апреля, отмечается День памяти жертв геноцида армянского народа. Наряду с холокостом, события 1915 года отмечаются историками и общественностью как самое массовое в истории уничтожение людей по национальному признаку. В Ереване по этому поводу уже прошло факельное шествие, во время которого сожгли флаги Турции и Азербайджана.