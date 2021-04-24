У Набережночелнинского института КФУ появятся два новых общежития и учебный корпус

Для Набережночелнинского института КФУ построят два новых общежития, чтобы решить проблему с нехваткой мест. Также в рамках проекта трансформации вуза в технический университет запланировано возведение еще одного учебного корпуса.

В новом здании института расположится кафедра направлений автоматизации и роботизации производства, здесь будут обучаться 1,1 тыс. студентов. Уточняется, что Набережночелнинский институт сохранит свое название, но начнет осуществлять свою деятельность с большим техническим уклоном.

Завершить проектные работы по строительству новых зданий планируется к 15 мая, сообщает медиапортал КФУ. «К концу июня мы получим все соответствующие документы после экспертизы. После этого ожидается финансирование строительства», — рассказал директор Набережночелнинского института Махмут Ганиев.

Фото: kpfu.ru/chelny

Напомним, в конце августа 2020 года в Челнах возле вуза несколько десятков иностранных студентов — граждан Туркменистана вышли на пикет из-за того, что им не хватило мест в общежитии. Молодые люди попросили о помощи и заявили, что им не делают регистрацию.

После инцидента прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев вынес директору НЧИ КФУ предостережение о недопустимости принудительного выселения студентов из общежития в отсутствие решения суда. Также надзорное ведомство автограда внесло представление об устранении нарушений законодательства в адрес ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Татьяна Демина