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В Казани эвакуировали жильцов дома из-за сообщения о гранате

14:13, 25.04.2021
В Казани эвакуировали жильцов дома из-за сообщения о гранате
Фото: скриншот

В Казани эвакуировали жителей дома 32 по улице Адоратского из-за сообщения о том, что в подъезде нашли гранату. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подозрительный предмет был похож на гранату. В telegram-канале написали, что было эвакуировано 40 человек. Также сообщают, что граната может быть учебной и она не представляет опасности. На месте работают саперы и правоохранительные органы.

31 марта в распоряжении «Реального времени» появилось видео задержания мужчины, который угрожал взорвать здание торгового центра в Набережных Челнах.

Алексей Нечаев
ПроисшествияОбщество Татарстан
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