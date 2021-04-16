Главное к утру: новый памятник Воину-Освободителю в Заинске, россиянам вернут деньги за аннулированные туры
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 16 апреля:
- Ко Дню Победы в Заинск доставят новый памятник Воину-Освободителю — его отольют из бронзы на заводе в Казани. Монумент соберут из 26 деталей, 11 из которых уже готовы. Памятник планируется доставить в город 6—7 мая.
- В Казани стартовали рейды по проверке мотоциклистов. Первая проверка прошла 15 апреля. Инспекторы проверяют права, регистрацию, замеряют уровень шума. Основные причины ДТП с мотоциклистами — превышение скорости и недостаток опыта. В этом сезоне произошло уже четыре мотоаварии. Последняя произошла накануне — в Лаишево.
- В Казани на территории возле «Ак Барс Арены» планируется устроить Спортивный парк. Там могут появиться открытые площадки для командных видов спорта, прогулочная зона, набережная, площадка для выгула собак. Спортивный парк — лишь часть системы экопарков. Он будет соединен с остальными частями велодорожками и беговой дорожкой. На территории парка будет прогулочная зона, детская площадка. В планах у архитекторов — создать спортивный павильон, установить пирс, обустроить зону пикников.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денег российским туристам за аннулированные путевки. Это касается договоров, заключенных до 31 марта 2020 года включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора. Документом также устанавливается размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год. Он будет равен одному рублю. Исключения составят туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение.
- В Польше трех сотрудников посольства России признали персонами нон грата. Основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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