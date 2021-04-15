Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

В Польше трех сотрудников посольства России признали персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД страны.

Сегодня в дипломатическое ведомство был вызван посол РФ в Польше. Ему вручили ноту, содержащую информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша», заявили в польском МИДе.

Также сегодня МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной линией поведения» России.



Татьяна Леухина