Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
В Польше трех сотрудников посольства России признали персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД страны.
Сегодня в дипломатическое ведомство был вызван посол РФ в Польше. Ему вручили ноту, содержащую информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве, пишет ТАСС.
Основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша», заявили в польском МИДе.
Также сегодня МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной линией поведения» России.
комментарии
Польский гонор — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.
(Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»)
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