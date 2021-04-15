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Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

21:19, 15.04.2021 1
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
Фото: pixabay.com

В Польше трех сотрудников посольства России признали персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД страны.

Сегодня в дипломатическое ведомство был вызван посол РФ в Польше. Ему вручили ноту, содержащую информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша», заявили в польском МИДе.

Также сегодня МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной линией поведения» России.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
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    Польский гонор — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.

    (Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»)

    ---

    Разделы Речи Посполитой:

    -Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,

    -Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,

    -Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;

    -Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;

    -Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...

    (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)

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