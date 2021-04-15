Российским туристам вернут деньги за аннулированные туры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денег российским туристам за аннулированные путевки. Это касается договоров, заключенных до 31 марта 2020 года включительно.

Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Документом также устанавливается размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год. Он будет равен одному рублю. Исключения составят туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С сегодняшнего дня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией по 1 июня. По данным АТОР, туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн или 32 млрд рублей.



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Татьяна Леухина