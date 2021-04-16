В Заинске ко Дню Победы установят новый памятник Воину-Освободителю

Фото: предоставлено МЧС и прокуратурой РТ

Ко Дню Победы в Заинск доставят новый памятник Воину-Освободителю — его отольют из бронзы на заводе в Казани, сообщила в ходе прямого эфира зампредседателя Госсовета Татьяна Ларионова.



Монумент соберут из 26 деталей, 11 из которых уже готовы. Памятник планируется доставить в город 6—7 мая.

Фото: zainsk.tatarstan.ru

Напомним, новый памятник в Заинске был открыт в мае 2020-го, его презентовали как огнеупорный, однако скульптура из стекловолокна полностью сгорела 16 марта 2021 года после игры детей у Вечного огня. 17 марта полиция нашла юных поджигателей, СК возбудил дело по факту уничтожения памятника погибшим при защите Отечества, а затем еще три новых дела — в отношении неустановленных чиновников и коммерсантов по признакам таких преступлений, как халатность, мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Новый памятник Воину-Освободителю в Заинске обещают установить до Дня Победы. Детали скандальной истории — в материале «Реального времени».

После расследования дела о сгоревшем памятнике в Заинске в Татарстане к 9 Мая проведут ревизию всех памятников, по результатам которой татарстанское отделение партии «Единая Россия» и муниципалитеты приведут их, при необходимости, в надлежащее состояние.

Маргарита Головатенко