В Казани начались рейды на мотоциклистов — видео

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В Казани стартовали рейды по проверке мотоциклистов. Первая проверка прошла сегодня, 15 апреля, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Инспекторы проверяют права, регистрацию, замеряют уровень шума.

Основные причины ДТП с мотоциклистами — превышение скорости и недостаток опыта. В этом сезоне произошло уже четыре мотоаварии. Последняя произошла накануне — в Лаишево.

В прошлом году на дорогах республики произошла 71 авария с участием мотоциклистов или водителей скутеров. В ДТП погибли восемь человек.

Татьяна Леухина