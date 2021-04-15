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В спортивном парке у «Ак барс Арены» в Казани планируют построить пирс, спортплощадки и зону для пикников

22:33, 15.04.2021 1
В спортивном парке у «Ак барс Арены» в Казани планируют построить пирс, спортплощадки и зону для пикников
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на территории возле «Ак барс Арены» планируется устроить Спортивный парк. Там могут появиться открытые площадки для командных видов спорта, прогулочная зона, набережная, площадка для выгула собак. Трансляция опубликована в Instagram «Дирекции парков и скверов».

Спортивный парк — лишь часть системы экопарков. Он будет соединен с остальными частями велодорожками и беговой дорожкой.

На территории парка будет прогулочная зона, детская площадка. В планах у архитекторов — создать спортивный павильон, установить пирс, обустроить зону пикников.

Вчера в Казани обсуждали проект территории Голубых озер. Ожидается, что там появятся организованная парковка и лодочная станция, кафе, место для пикников.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    площадки для командных видов спорта и прогулочная зона с набережной создаются специально для для выгула собак и отходов их жизнедеятельности? Очень актуальна по тем же причинам площадка для пикников. А автомобили еще больше придают этой площадке актуальность?
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