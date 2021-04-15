В спортивном парке у «Ак барс Арены» в Казани планируют построить пирс, спортплощадки и зону для пикников

В Казани на территории возле «Ак барс Арены» планируется устроить Спортивный парк. Там могут появиться открытые площадки для командных видов спорта, прогулочная зона, набережная, площадка для выгула собак. Трансляция опубликована в Instagram «Дирекции парков и скверов».

Спортивный парк — лишь часть системы экопарков. Он будет соединен с остальными частями велодорожками и беговой дорожкой.

На территории парка будет прогулочная зона, детская площадка. В планах у архитекторов — создать спортивный павильон, установить пирс, обустроить зону пикников.



Вчера в Казани обсуждали проект территории Голубых озер. Ожидается, что там появятся организованная парковка и лодочная станция, кафе, место для пикников.

Татьяна Леухина