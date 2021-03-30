Досидит ли Ливада 2,5 месяца: Верховный суд РТ оценит законность приговора лидерам ГК «ФОН»

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность приговора осужденным руководителям группы компаний «ФОН» Анатолию Ливаде и Диане Ахметзяновой. Апелляционное представление по их делу подал прокурор Ново-Савиновского района Казани Сергей Брынза, передает из суда журналист «Реального времени».



Брынза просит отменить итоговое решение Ново-Савиновского райсуда Казани и вернуть дело на пересмотр. По его мнению, суд необоснованно изменил квалификацию обвинения и назначил слишком мягкое наказание Ахметзяновой.

По данным «Реального времени», заседание пройдет без участия Ливады. Зато на него пришли несколько потерпевших дольщиков.

Напомним, по решению райсуда, Анатолию Ливаде дали 4 года и 10 месяцев колонии общего режима, Диане Ахметзяновой — 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.

С учетом нормы о зачете сроков в СИЗО и под домашним арестом основателю ГК «ФОН» осталось сидеть 2,5 месяца — если приговор вступит в силу.

Сенсационный результат процесса по делу «ФОНа» был оглашен 1 февраля: райсуд посчитал недоказанным обвинение в аферах на 2,6 млрд рублей при строительстве казанских ЖК «Симфония», «Царицынский Бугор» и «Солнечный город». Действия подсудимых были квалифицированы по более мягкой статье — 165 УК РФ, то есть причинение потерпевшим дольщикам имущественного вреда без цели хищения их средств, но путем введения их в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности строек. Согласно приговору — работы на «фоновских» объектах начинались до выдачи официальных разрешений на строительство.

В прениях и последнем слове Ливада предлагал дольщикам дать ему «по морде» и рассказывал, по заданию какого министра комплекс «МЧС» строили без разрешения. Ахметзянова объяснила, что по заданию МВД эксперты считали далеко не все деньги, что реально вложены в стройки. Данный факт был установлен судом.

На оглашении итогового решения в Ново-Савиновском райсуде присутствовали дети Ливады и две дольщицы из группы его поддержки. Мнение потерпевших по этому делу разошлись.