В Казани основателя ГК «ФОН» приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии

Фото: "Реальное время"

4 года 10 месяцев колонии общего режима — такой приговор вынес Ново-Савиновский райсуд Казани экс-руководителю группы компаний «ФОН» Анатолию Ливаде. Об этом с итогового заседания суда сообщает журналист «Реального времени».

Второй обвиняемой по делу Диане Ахметзяновой суд назначил условный срок в 3 года с испытательным сроком 4 года.

Напомним, обоих обвиняли в мошенничестве с деньгами дольщиков трех казанских жилищных комплексов — «Симфония», «МЧС» и «Царицынский Бугор». Ущерб потерпевших следователи и прокуроры оценивали в 2,6 млрд рублей. Однако суд счел — обвинение в хищении не подтверждается доказательствами, не установлены даже способы увода денег со счетов и из кассы «ФОНа».

В результате действия обоих подсудимых квалифицированы в приговоре по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения. В удовлетворении морального вреда отказал.

Сами подсудимые настаивали на полном оправдании.

Напомним, в прениях и последнем слове Ливада предлагал дольщикам дать ему по морде и рассказывал, по заданию какого министра комплекс «МЧС» строили без разрешения. Ахметзянова объяснила, что по заданию МВД эксперты считали далеко не все деньги, что реально вложены в стройки.