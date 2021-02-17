В Казани прокуратура просит отменить приговор по делу ГК «ФОН»

Фото: "Реальное время"

Судьбу осужденных руководителей группы компаний «ФОН» Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой теперь будет решать Верховный суд Татарстана. Сторона гособвинения подала апелляционное представление на их приговор, требуя его отмены и возврата дела на пересмотр, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



В надзорном ведомстве не согласились ни с переквалификацией обвинения Ливады и Ахметзяновой с мошенничества на причинение имущественного вреда дольщикам без цели хищения их средств, ни с назначенным наказанием, посчитав его мягким.

Сторона защиты и потерпевшие приговор не оспаривали.

Напомним, 1 февраля Ново-Савиновский горсуд Казани завершил оглашение приговора по делу ГК «ФОН» и признал аферы на 2,6 млрд рублей недоказанными. Суд переквалифицировал обвинение двум фигурантам дела и назначил Анатолию Ливаде наказание в 4 года и 10 месяцев колонии общего режима, а Диане Ахметзяновой — 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.

Как сообщили «Реальному времени» в Ново-Савиновском райсуде Казани, представление гособвинителя было направлено в суд 11 февраля.

Почему райсуд не поверил экспертизам следователей МВД и как мотивировал свое решение — в материале «Реального времени».