Главное о коронавирусе на 24 марта: как чувствует себя Путин после прививки, новый вариант южноафриканского штамма
В Татарстане требуют заблокировать сайт, продающий поддельные справки
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. Всего на 24 марта в республике зафиксировали 19 153 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 15 909 человек, в том числе 40 за минувшие сутки.
В республике провакцинирован 117 021 человек, прирост за сутки составил 3 061, из них 75 364 получили вторую прививку.
- Камский транспортный прокурор обратился в Набережночелнинский городской суд с административным иском о признании объявлений в интернете о возможности покупки справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции COVID-19 запрещенными на территории РФ.
- В университетскую клинику КФУ поступила партия вакцины от COVID-19. В медучреждение прибыло 250 доз «Спутника V» («Гам-КОВИД-Вак»). Всего с начала вакцинации в униклинику поступило 2 995 доз вакцины. Первый компонент получили 2 732 человека, второй — 2 188.
- В казанском ТЦ «Парк Хаус» в пункте вакцинации от COVID-19 появилась возможность получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram молла.
Льготы — все!
За последние сутки в России выявили 8 861 новый случай коронавируса, выздоровели 10 355 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 483 471 человека, а выздоровевших — до 4 098 400 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 401 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 96 219 человек.
- Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19. Сообщалось, что самочувствие у главы государства хорошее. Сегодня он проведет полноценный рабочий день. Какой именно вакциной привился Путин, не уточняется.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса. Об этом заявил глава Фонда Кирилл Дмитриев.
РФПИ совместно с Российским союзом промышленников активно взаимодействовали по трем ключевым направлениям в борьбе с пандемией COVID-19: создание и внедрение тест-систем на COVID-19, разработка и применение лечебных препаратов и вакцины.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, почему Россия повторно не ввела локдаун — по ее словам, это могло стать серьезным психологическим ударом для людей и экономики. Все усилия по борьбе с пандемией были направлены на тщательную организацию всех ограничительных мер в регионах и масштабирование производства вакцины против COVID-19, добавила вице-премьер.
- В России с 1 апреля 2021 года отменяют льготы, введенные из-за пандемии коронавируса. До 1 апреля россияне смогут подать заявление на получение новогодней выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет. С апреля граждане старше 65 лет не смогут больше оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. С 31 марта прекращают действовать рекомендации Банка России, по которым банки могут реструктуризировать кредиты гражданам, которые заболели COVID-19 или у которых значительно снизились доходы из-за пандемии. Также снимается запрет на выселение должников.
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» может быть эффективнее первичной. По его словам, результаты исследований свидетельствуют о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после введения в организм вакцин на основе аденовирусных векторов.
- Российские ученые выявили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Сейчас они изучают, можно ли нейтрализовать вирус сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами.
- В Москве завели уголовное дело по факту массовой утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. Утечка данных подтвердилась 9 декабря 2020 года. Проверка тогда не выявила взлома систем правительства Москвы. Был сделан вывод, что передачу данных допустили сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов.
AstraZeneca обновит данные об эффективности
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 124 202 265 человек, 2 734 098 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 922 392). На второй строчке — Бразилия (12 130 019), на третьей — Индия (11 734 058), на четвертой — Россия (4 424 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятой строчке Великобританию сменила Франция (4 373 607).
Больше всего смертей зафиксировано в США (543 843). За ними следуют Бразилия (298 676), Мексика (199 048), Индия (160 441) и Великобритания (126 523).
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и другие странах не хватает вакцин. Он добавил, что не понимает, почему страны не могут решиться одобрить российский препарат и со скептицизмом относятся к попыткам России зарегистрировать ее в других государствах.
- В мире сделано 459 млн прививок от коронавируса, из них 76% приходится на десять стран.
- Страны Евросоюза поддержали предложенный Еврокомиссией 17 марта проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Чтобы обеспечить создание этого документа к июню, вакцинацию фактически необходимо «оцифровать», техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу.
- Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий из-за обнаруженного коронавируса на упаковках продуктов водного промысла.
- В Украине военнослужащая умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавирусной инфекции препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca. Командование Вооруженных сил страны заявило, что женщина страдала гипертонической болезнью.
- Компания AstraZeneca заявила, что в течение 48 часов предоставит дополнительные данные об эффективности вакцины от COVID-19 экспертному совету США.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/207182-glavnoe-o-koronaviruse-na-24-marta.
То есть из 2 995 доз сделали прививки 4 920 человек. Однако...
Источник : https://realnoevremya.ru/news/207182-glavnoe-o-koronaviruse-na-24-marta - странно что это обнародовали