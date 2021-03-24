Главное о коронавирусе на 24 марта: как чувствует себя Путин после прививки, новый вариант южноафриканского штамма

В Татарстане требуют заблокировать сайт, продающий поддельные справки

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. Всего на 24 марта в республике зафиксировали 19 153 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 15 909 человек, в том числе 40 за минувшие сутки.



В республике провакцинирован 117 021 человек, прирост за сутки составил 3 061, из них 75 364 получили вторую прививку.



Камский транспортный прокурор обратился в Набережночелнинский городской суд с административным иском о признании объявлений в интернете о возможности покупки справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции COVID-19 запрещенными на территории РФ.



В университетскую клинику КФУ поступила партия вакцины от COVID-19. В медучреждение прибыло 250 доз «Спутника V» («Гам-КОВИД-Вак»). Всего с начала вакцинации в униклинику поступило 2 995 доз вакцины. Первый компонент получили 2 732 человека, второй — 2 188.

В казанском ТЦ «Парк Хаус» в пункте вакцинации от COVID-19 появилась возможность получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram молла.

Льготы — все!

За последние сутки в России выявили 8 861 новый случай коронавируса, выздоровели 10 355 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 483 471 человека, а выздоровевших — до 4 098 400 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 401 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 96 219 человек.

Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19. Сообщалось, что самочувствие у главы государства хорошее. Сегодня он проведет полноценный рабочий день. Какой именно вакциной привился Путин, не уточняется.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса. Об этом заявил глава Фонда Кирилл Дмитриев.

РФПИ совместно с Российским союзом промышленников активно взаимодействовали по трем ключевым направлениям в борьбе с пандемией COVID-19: создание и внедрение тест-систем на COVID-19, разработка и применение лечебных препаратов и вакцины.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, почему Россия повторно не ввела локдаун — по ее словам, это могло стать серьезным психологическим ударом для людей и экономики. Все усилия по борьбе с пандемией были направлены на тщательную организацию всех ограничительных мер в регионах и масштабирование производства вакцины против COVID-19, добавила вице-премьер.

Фото: kremlin.ru

В России с 1 апреля 2021 года отменяют льготы, введенные из-за пандемии коронавируса. До 1 апреля россияне смогут подать заявление на получение новогодней выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет. С апреля граждане старше 65 лет не смогут больше оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. С 31 марта прекращают действовать рекомендации Банка России, по которым банки могут реструктуризировать кредиты гражданам, которые заболели COVID-19 или у которых значительно снизились доходы из-за пандемии. Также снимается запрет на выселение должников.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» может быть эффективнее первичной. По его словам, результаты исследований свидетельствуют о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после введения в организм вакцин на основе аденовирусных векторов.

Российские ученые выявили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Сейчас они изучают, можно ли нейтрализовать вирус сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российскими вакцинами.

Фото: Максим Платонов

В Москве завели уголовное дело по факту массовой утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. Утечка данных подтвердилась 9 декабря 2020 года. Проверка тогда не выявила взлома систем правительства Москвы. Был сделан вывод, что передачу данных допустили сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов.

AstraZeneca обновит данные об эффективности

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 124 202 265 человек, 2 734 098 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 922 392). На второй строчке — Бразилия (12 130 019), на третьей — Индия (11 734 058), на четвертой — Россия (4 424 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятой строчке Великобританию сменила Франция (4 373 607).



Больше всего смертей зафиксировано в США (543 843). За ними следуют Бразилия (298 676), Мексика (199 048), Индия (160 441) и Великобритания (126 523).



Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и другие странах не хватает вакцин. Он добавил, что не понимает, почему страны не могут решиться одобрить российский препарат и со скептицизмом относятся к попыткам России зарегистрировать ее в других государствах.

Фото: Максим Платонов