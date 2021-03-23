В ЕС поддержали проект зеленого сертификата вакцинации

Страны Евросоюза поддержали предложенный Еврокомиссией 17 марта проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Но для его создания к лету предстоит проделать колоссальную работу, заявил замглавы ЕК Марош Шефчович.

Чтобы обеспечить создание этого документа к июню, вакцинацию фактически необходимо «оцифровать», техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый зеленый сертификат вакцинации объединит в себе сразу три документа: сам сертификат вакцинации, документ о перенесенном заболевании COVID-19, в результате которого человек получил естественным путем временный иммунитет к болезни, а также свидетельство о последних тестах на коронавирус, передает ТАСС.

На прошлой неделе в российском МИДе заявили, что в России также идет разработка сертификата вакцинации от COVID-19 на двух языках: английском и русском. Ведомство принимает участие в работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики коронавируса с использованием российских вакцин. Также в МИД работают над международным признанием указанных документов. Головным ведомством по реализации сертификатов стал Минздрав.



Татьяна Леухина