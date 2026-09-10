В России выросло число легально находящихся трудовых мигрантов

Количество принудительных выдворений нелегальных мигрантов выросло в 2,6 раза

В России выросло число легально находящихся трудовых мигрантов. Об этом накануне поздно вечером сообщил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным первый заместитель министра внутренних дел — начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть, передает пресс-служба Кремля.

— У нас по году в сфере трудовой миграции намечен и происходит рост легальной трудовой миграции. Было 45% — доля от всего… Стало 50. Это хороший показатель, — заявил докладчик.

Количество принудительных выдворений нелегальных мигрантов выросло в 2,6 раза, то есть на 85%, констатировал в беседе Путин. По словам Кикотя, выдворено было порядка 100 тыс. человек. Еще около 200 тыс. иностранцев ограничен въезд в Россию.

Со следующего года в стране планируют запустить аналитический центр с использованием искусственного интеллекта.

— По вашему поручению мы создаем аналитический центр. При помощи всех новых технологий, с использованием искусственного интеллекта аналитический центр будет объединять различные источники получения данных. Это и погранпереходы, и миграционный контроль, и камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, работодатели, госорганы [будут предоставлять данные], и многое еще другое в себе [будет] аккумулировать, и выявлять, и помогать нам бороться с незаконной миграцией, — рассказал на встрече Андрей Кикоть.

Напомним, строительная отрасль испытывает нехватку от 200 тыс. до 400 тыс. специалистов, включая рабочих и инженерно-технических работников. По рабочим специальностям ситуация несколько смягчилась из-за снижения темпов, однако дефицит квалифицированных управленцев и узкопрофильных инженеров сохраняется.

Галия Гарифуллина