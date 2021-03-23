Гинцбург: повторная вакцинация «Спутником V» может быть эффективнее первичной
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» может быть эффективнее первичной.
По его словам, результаты отечественных и зарубежных научных исследований свидетельствуют о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после введения в организм вакцин на основе аденовирусных векторов, пишет ТАСС.
«Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», — заявил Гинцбург.
В то же время в Роспотребнадзоре сообщили, что «Спутником V» привиться повторно нельзя. Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная объяснила, что это связано с тем, что в организм вводятся и аденовирусы, к которым антитела будут вырабатываться. Компоненты вакцины будут разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме, если делать эту же прививку через пару лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым