Гинцбург: повторная вакцинация «Спутником V» может быть эффективнее первичной

Фото: Максим Платонов

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» может быть эффективнее первичной.

По его словам, результаты отечественных и зарубежных научных исследований свидетельствуют о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после введения в организм вакцин на основе аденовирусных векторов, пишет ТАСС.



«Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», — заявил Гинцбург.

Фото: Максим Платонов

В то же время в Роспотребнадзоре сообщили, что «Спутником V» привиться повторно нельзя. Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная объяснила, что это связано с тем, что в организм вводятся и аденовирусы, к которым антитела будут вырабатываться. Компоненты вакцины будут разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме, если делать эту же прививку через пару лет.



Татьяна Демина