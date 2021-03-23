Голикова объяснила, почему Россия повторно не ввела локдаун

Россия повторно не стала вводить локдаун, поскольку это могло стать серьёзным психологическим ударом для людей, а также в целом для экономики. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью RT.

— Мы, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны на самоизоляцию ... Но оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. Мы искали компромисс.

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По словам Голиковой, все усилия по борьбе с пандемией были направлены на тщательную организацию всех ограничительных мер в регионах и масштабирование производства вакцины против COVID-19.

За последние сутки в России выявили 8 457 случаев заражения коронавирусом — это минимум с 29 сентября 2020 года. Всего с начала пандемии в стране заразились 4 474 610 человек. Выздоровели 10 860 человек, за весь период — 4 088 045 россиян. Умерли за сутки 427 человек, всего — 95 818 пациентов.

