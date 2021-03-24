В ВОЗ заявили, что Европа нуждается в российской вакцине от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и других странах на хватает вакцин.

«Я надеюсь, что в обозримом будущем — очень близком — вакцина станет использоваться в регионе», — выразил надежду Клюге и добавил, что верит в «Спутник V».

Он добавил, что не понимает, почему страны не могут решиться одобрить российский препарат и со скептицизмом относятся к попыткам России зарегистрировать ее в других государствах, пишет ТАСС.

«В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю [в них]», — обратил внимание Клюге.

Фото: Максим Платонов

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил данные по вакцинации от COVID-19: по последним данным, в мире сделано 459 млн прививок, из них 76% приходится на десять стран.



Напомним, на сегодняшний день россияне могут пройти вакцинацию «Спутником V». В этом месяце также начнется массовая вакцинация препаратом центра «Вектор» «ЭпиВакКорона», а 28 марта в гражданский оборот поступит вакцина центра имени Чумакова РАН «КовиВак».



Татьяна Демина