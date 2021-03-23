В ВОЗ рассказали, сколько человек уже привились от COVID-19 в мире

В мире сделано 459 млн прививок от коронавируса, из них 76% приходится на десять стран. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он обратил внимание на то, что механизм COVAX подвергается риску. Уже поставлено более 32 млн доз вакцин, «57 государствам и экономикам», заявил он. Ожидается, что до мая общий объем поставок достигнет 237 млн доз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гебрейесус подчеркнул, что победить пандемию можно только в том случае, если относиться к охране здоровья как к «инвестиции в более безопасный, справедливый и процветающий мир», а не как к «трате средств», передает ТАСС.

Вчера глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что в мире растет количество случаев COVID-19 пятую неделю подряд. Рост смертности от вируса также вызывает беспокойство. Ситуация, по ее словам, осложняется давлением на власти некоторых стран со стороны граждан, требующих снять ковидные ограничения, неравномерным распределением вакцин, появлением новых штаммов COVID-19.

Татьяна Леухина