В России запустят тесты для определения вида мутации коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса. Об этом заявил глава Фонда Кирилл Дмитриев.

РФПИ совместно с Российский союзом промышленников активно взаимодействовали по трем ключевым направлениям в борьбе с пандемией COVID-19: создание и внедрение тест-систем на COVID-19, разработка и применение лечебных препаратов и вакцины.

— Тесты мы сделали одними из самых быстрых и точных, теперь продолжаем их улучшать. В ближайшее время мы запустим тесты, которые позволяют также определять вид мутации вируса, — передает «РИА Новости» слова Дмитриева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте в России начали проводить количественные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, выявляющие специфический белок SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный антиген). Он позволяет определить не только наличие COVID-19 в организме, но и вирусную нагрузку. Система, в частности, позволяет выявить бессимптомного носителя COVID-19.

Татьяна Леухина