В России отменят ряд льгот с 1 апреля

В России с 1 апреля 2021 года отменяют льготы, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, до 1 апреля россияне смогут подать заявление на получение новогодней выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет. С апреля граждане старше 65 лет не смогут больше оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции.

С 31 марта прекращают действовать рекомендации Банка России, по которым банки могут реструктуризировать кредиты гражданам, которые заболели COVID-19 или у которых значительно снизились доходы из-за пандемии. Предписание касалось банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов. Также до 31 марта действует запрет на выселение должников. С этого же дня перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости через порталы «Госуслуги» и «Работа в России».

Центробанк до 1 апреля разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки: WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторые виды проездных и карт школьников. В дальнейшем это можно будет делать только с привязанного банковского счета.

Кроме того, с 1 апреля заканчивается срок действия постановления о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Отметим, что вчера правительство России поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на 2 месяца, на масло — до октября.



С 1 апреля подходит к завершению эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде, без дублирования на печатных носителях.

Татьяна Леухина