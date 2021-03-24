В казанском «Парк Хаусе» в пункте вакцинации можно получить вторую дозу вакцины от COVID-19

В казанском ТЦ «Парк Хаус» в пункте вакцинации от COVID-19 появилась возможность получить вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в Instagram молла.

«У нас можно поставить и вторую вакцину», — сообщили в администрации «Парк Хауса».

Прививочный пункт в «Парк Хаусе» работает с 10:00 до 20:00. Он открылся здесь 13 марта. Пункт вакцинации находится в галерее гипермаркета «Ашан», недалеко от входа в магазин. Предварительная запись не нужна.



Помимо «Парк Хауса», пункты вакцинации открыты в «Меге», «Южном», «ЦУМе».

По данным на 23 марта, за сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 745 человек. Всего провакцинировано 113 960 татарстанцев. Из них вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 75 364 человека.

На прошлой неделе замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснял, почему в торговых комплексах можно привиться лишь первым компонентом вакцины от коронавируса. Это связано с тем, что в ТЦ периодически меняются бригады, проводящие вакцинацию.

Прививку на сегодняшний день делают препаратом центра Гамелеи «Спутник V». В этом месяце в гражданский оборот поступят вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и центра имени Чумакова РАН «КовиВак».



Татьяна Леухина