Камская транспортная прокуратура требует признать запрещенным сайт, продающий липовые справки

Камский транспортный прокурор обратился в Набережночелнинский городской суд с административным иском о признании объявлений в интернете о возможности покупки справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации. В результате мониторинга выявлен сайт, продающий липовые справки об отсутствии коронавирусной инфекции без посещения лаборатории и сдачи теста.

Фото: vesti.ru

Ведомство просит признать информацию на интернет-странице, запрещенной на территории России.

Административное исковое заявление принято к производству.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вырос спрос на липовые справки о прививках.

Ольга Плешкова