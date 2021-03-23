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Путин сделал прививку от COVID-19

21:06, 23.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин сделал прививку от COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самочувствие у главы государства хорошее. Завтра его ждет полноценный рабочий день. Какой именно вакциной привился Путин, не уточняется.

Фото: kremlin.ru

О своем намерении сделать прививку от коронавируса российский лидер сообщал вчера, во время онлайн-встречи с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще вчера подчеркивал, что вакцинация не будет публичным мероприятием.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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