Путин сделал прививку от COVID-19
Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».
Самочувствие у главы государства хорошее. Завтра его ждет полноценный рабочий день. Какой именно вакциной привился Путин, не уточняется.
О своем намерении сделать прививку от коронавируса российский лидер сообщал вчера, во время онлайн-встречи с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще вчера подчеркивал, что вакцинация не будет публичным мероприятием.
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