Путин сделал прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самочувствие у главы государства хорошее. Завтра его ждет полноценный рабочий день. Какой именно вакциной привился Путин, не уточняется.

Фото: kremlin.ru

О своем намерении сделать прививку от коронавируса российский лидер сообщал вчера, во время онлайн-встречи с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще вчера подчеркивал, что вакцинация не будет публичным мероприятием.

Татьяна Леухина