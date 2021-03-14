В Евросоюзе санитарный сертификат могут разработать до начала июня

Единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

В этом документе будет информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения, сдал ли отрицательный тест на коронавирус. Сертификат может быть как электронным, так и бумажным и доступным на всех языках ЕС, передает ТАСС.

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Документ должен упростить передвижение внутри Евросоюза и благоприятно повлиять на туристическую отрасль.

Ранее СМИ выяснили, что группа стран Евросоюза призвала смягчить правила въезда для граждан стран, не входящих в ЕС. Они предложили перейти к системе, которая похожа на ковид-паспорта, которые предложили для перемещения внутри ЕС.



Стоит отметить, что ВОЗ отнеслась к идее введения ковид-паспортов несколько отрицательно и рекомендовала сейчас не вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей или позволяли путешествовать.