В униклинику КФУ поступила новая партия вакцины от COVID-19

В университетскую клинику КФУ поступила партия вакцины от COVID-19. В медучреждение прибыло 250 доз «Спутника V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Всего с начала вакцинации в униклинику поступило 2 995 доз вакцины. Первый компонент получили 2 732 человека, второй — 2 188.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Уровень антител необходимо оценивать после полного курса вакцинации, — рассказала врач эпидемиологического отделения Диана Суфиярова.

Желающие привиться от коронавируса должны записаться на портале государственных и муниципальных услуг РТ или позвонить по телефону call-центра униклиники по номеру 233-30-00. Придя в поликлинику, которая находится по адресу: ул.Вишневского, 2а, нужно заполнить анкету и пройти медосмотр у врача-терапевта. Только после этого желающий пройти вакцинацию направляется в прививочный кабинет (№116). При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте КФУ.

За последние сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 745 человек. Всего на сегодняшний день провакцинировано 113 960 татарстанцев. Из них вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 75 364 человека.



Татьяна Леухина