СМИ: концерт Канье Уэста могут перенести в Москву

Проведение концертов в Петербурге под сомнением, заявили организаторы

Фото: Арсений Фавстрицкий

Концерт рэпера Канье Уэста могут провести в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на команду артиста.

По словам собеседника издания, проведение концертов в Петербурге под сомнением. В связи с этим мероприятие могут перенести в Москву.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в соцсетях Say Agency, которое занимается организацией концертов рэпера, пропали публикации о мероприятиях, которые должны были состояться 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге.

Напомним, информация о концерте Канье Уэста появилась в августе — к 21-му числу было распродано более половины билетов. Однако 4 сентября в «Газпром Арене» заявили, что там не запланировано выступлений зарубежных исполнителей.



Галия Гарифуллина