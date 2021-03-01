Главное за выходные: загоревшийся рынок в Казани, в Мамадышском районе выступили против вышек 5G
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 1 марта:
- В субботу в Казани в годовщину убийства политика Бориса Немцова около десятка человек возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Однако двоих активистов задержали. Акции памяти проходили и в других российских городах.
- В Авиастроительном районе Казани мошенники начали раскладывать в почтовые ящики поддельные счет-фактуры. В фальшивых квитанциях указаны неверно номер лицевого счета, месяц, площадь помещения, количество проживающих лиц, данные по приборам учета, указана дата 31.02.2021. При сканировании QR-кода появляется запись «Пожертвование в медицинскую гуманитарную организацию». А при сканировании счет-фактуры расчетного центра открывается квитанция другой квартиры.
- Минпромторг России расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Перечень дополнился 87 моделями.
- Президент Армении Армен Саркисян не стал утверждать отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Отправить его в отставку потребовал в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян. Глава республики вернул проект указа с возражениями в рамках своих конституционных полномочий.
- Вчера в Казани на улице Мавлютова загорелся рынок. Обошлось без жертв, но предприниматели более десятка торговых точек полностью потеряли свой товар в огне. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Минцифре Татарстана прокомментировали новость о том, что жители села в Мамадышском районе вышли против строительства вышки. В ведомстве уверяют, что в поселке строится не станция 5G, а стандартные станции 2G, 3G и 4G. По данным Минцифры Татарстана, строительство станции мобильным оператором позволит расширить зону радиопокрытия и улучшить качество мобильной связи.
- Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что глава республики Александр Лукашенко уйдет с поста президента уже весной. Такое мнение она выразила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag. Это получится при помощи давления на белорусские власти.
- Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики в первые дни марта. В понедельник температура воздуха днем ожидается от -11 до -16 градусов. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. 2 марта в Татарстане прогнозируется мокрый снег, в отдельных районах ожидается метель, порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит -14—19˚,на востоке до -24˚. Максимальная температура воздуха днем 0... -5˚, на востоке до -9˚. В среду, 3 марта, ночью ожидается слабая метель. Днем прогнозируется от -1 до -6 градусов.
- В Казани женщину и двоих маленьких детей госпитализировали в ДРКБ после отравления угарным газом в квартире. Предварительная причина: нарушение правил эксплуатации газового оборудования в быту. Прокуратура организовала проверку после того, как женщина и двое маленьких детей отравились угарным газом в квартире.
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