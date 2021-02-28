Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев в первые дни марта

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики в первые дни марта. Прогноз опубликован на сайте организации.

Так, в понедельник температура воздуха ночью и утром составит -20..-25˚, при прояснениях до -28 градусов. Днем ожидается от -11 до -16 градусов. Днём преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

2 марта в Татарстане прогнозируется мокрый снег, в отдельных районах ожидается метель, порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит -14..-19˚,на востоке до -24˚. Максимальная температура воздуха днем 0..-5˚, на востоке до -9˚.

В среду, 3 марта, ночью ожидается слабая метель. Днем прогнозируется от -1 до -6 градусов.

В Гидрометцентре России ранее сообщали, что 2, 3 и 4 марта прогнозируется теплая погода, градусов на пять выше многолетних значений. К концу рабочей недели днем прогнозируются отрицательные значения от 0 до -5 градусов.

