На акции памяти политика Бориса Немцова в Казани задержали двух человек

На акции памяти политика Бориса Немцова в Казани задержали двух человек. Об этом сообщает издание «МБХ медиа».

Задержанные активисты — студент КИУ Тимур Тухватуллин и Наиля Муллаева рассказали, что полиции не понравились портреты Немцова.

«Когда я стала устанавливать портреты, сразу подошли три «эшника» и стали снимать. Через пару минут прибежали два сотрудника полиции. [Они] уточняли цель возложения и кто такой Немцов. Задержали [нас с Тимуром Тухватуллиным]», — рассказала изданию Муллаева.

Черех какое-то время девушку и молодого человека отпустили без протоколов. Правда, с них взяли объяснительные.

Напомним, что 27 февраля 2015 года Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве. В Казани в годовщину убийства политика Бориса Немцова около десятка человек возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Ленинском саду.



Ольга Плешкова