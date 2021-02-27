Президент Армении не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не стал утверждать отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Отправить его в отставку потребовал в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян.

Глава республики вернут проект указа с возражениями в рамках своих конституционных полномочий. Документ в корне противоречит конституции страны, говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.

Фото: president.am

Саркисян не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами. Военные силы должны быть нейтральными в вопросах политики. Однако в связи с войной личный состав вооруженных сил нуждается в поддержке, отмечается в послании.

В четверг генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава кабмина страны назвал случившееся попыткой переворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Поводом послужило увольнение первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». Сторонники Пашиняна и его оппоненты вышли на улицы. Оппозиция соорудила у здания парламента баррикады и разбила палаточный лагерь. Их требование — отставка премьер-министра.