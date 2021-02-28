Женщину и двоих детей госпитализировали после отравления угарным газом в квартире в Казани

В Казани женщину и двоих маленьких детей госпитализировали в ДРКБ после отравления угарным газом в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел в одной из квартир в доме № 35 по улице Гагарина. В результате отравления угарным газом средней степени тяжести в больницу попали женщина 1989 года рождения, мальчик 2015 и девочка 2017 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



К месту происшествия направлены работники ООО «Газпром трансгаз Казань». Предварительная причина: нарушение правил эксплуатации газового оборудования в быту.

На прошлой неделе в Казани следственные органы завели уголовное дело после гибели двух мужчин в одной из квартир Кировского района города из-за отравления угарным газом.